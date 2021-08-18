EBK, Levent Deringöl’e emanet

Yeni sezonda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Kulübü, başantrenörlük için tecrübeli çalıştırıcı Levent Deringöl’le sözleşme imzaladı.

Bu sezon kurulan Elazığ Basketbol Kulübü, 20212022 Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin startını verdi. Elazığ’da bulunan özel bir otelde düzenlenen sezon öncesi tanışma toplantısında kulüp yönetimi ile basın mensupları yer aldı. Kulübün vizyonundan bahsedilen toplantıda, yeni sezon için anlaşmaya varılan Başantrenör Levent Deringöl ile sözleşme imzalandı. Geçmiş sezonlarda Ceyhan Belediyespor, Ormanspor, Hatay Büyükşehir Bediyespor, Balıkesir Edremitspor ve Orduspor'u çalıştıran, Eurocup tecrübesi de bulunan Levent Deringöl ile Elazığ Basketbol Kulübü 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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