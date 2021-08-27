Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

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Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekiplerinin son 1 hafta içinde yaptığı çalışmalarda 1’i uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, diğerleri ise uyuşturucu madde kullanmaktan olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Çalışmada, ekili vaziyette 12 kök hint keneviri ele geçirilirken, şüphelilerin üzerinde ise 40 gram metamfetamin ve 28 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.

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