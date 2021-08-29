Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 23 FE 452 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 06 SN 025 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Seyir halindeki 2 ayrı otomobil de kazaya karıştı. Dört araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-29 21:21:01



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