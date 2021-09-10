Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar gölgeliklere koştu

Elazığ’da son zamanların en yüksek sıcaklığı yaşandı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için çeşme önleri ve gölgelik alanları doldurdu.

Elazığ'da sıcaklık etkisini göstermeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için çeşme ve gölgelik alanlara koştu.

24 yıldır Elazığ’da yaşadığını belirten Oğuzhan Bayrak, hiçbir sene böyle bir sıcaklık yaşamadığını söyledi. Bayrak, "Normalde sıcaklığın bu mevsimlerde çok düşmesi lazım ama eylülün ortasına yaklaşmamıza rağmen halen havalar sıcak. Son zamanlarda mevsimlerin değiştiği apaçık ortada. 4 mevsimi yaşayamıyoruz. Sanki 2 mevsime düştü, yaz ve baharı yaşıyoruz. Kışın artık yağış da görmüyoruz. Bu sefer soğuk uzun sürüyor. İlimizde malum yağış yok sıcaklık devam ediyor. Kuraklıktan dolayı tarımsal üretim de yapılmıyor. İnşallah ilerleyen süreçte mevsim normallerine döner, 4 mevsimi aşamaya başlarız" dedi.

Elazığ’a çalışmak için geldiğini belirten Serhat Yıldız, "Eylül ayına girmemize rağmen hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması gerekirken daha çok sıcak oldu. Doğu bölgeleri genelde sıcak olur ama havalar normalde sonbaharda serinler. Ben bu sıcaklıkların nedeni küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

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