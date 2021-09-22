Elazığ'da 5 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı 

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, 5 kilo 150 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice'de oturan M.B. (41) ve K.O.'nun (52) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyonda; K.O.'nun evinde 5 kilo 150 gram kubar esrar, M.B.'nin evinde ise 1 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-09-22 13:01:10
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