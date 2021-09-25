Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. H.U.'nun kullandığı 23 EB 148 plakalı otomobil, kavşağa giren A.A. yönetimindeki 23 HK 738 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis de kaza yerinde inceleme yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-09-25 17:02:15



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