Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek şehir hastanesi, 9 ayda 1 milyondan fazla hastaya şifa dağıttı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından profesör ve doçent kadrolarına atanan akademik ünvanlılar için 'Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni' düzenlendi. Törende konuşan hastanenin başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, 9 ayda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dahil olmak üzere 1 milyon 149 bin 139 hasta kabulü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elazığ’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Fethi Sekin Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 20212022 Akademik Yıl Açılış ve Öğretim Üyeleri için program düzenlendi. Program kapsamdaki 'Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreninde' aralarında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat’ın da bulunduğu akademik unvanlı 9 hekim belgelerini alarak cübbe giydi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen törene, Vali Ömer Toraman, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ve sağlık çalışanları ile akademisyenler katıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesini örnek göstererek Türkiye’nin hastanelerde kendine has modeller geliştirdiğini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Kıymetli akademisyenlerimizin cübbe giyme anlarında yanlarında olmak için buradayız. Bütün hocalarımızı tebrik ediyorum. Heyecanlarını paylaşıyoruz, ortak oluyor ve gurur duyuyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz şehir hastanesi de kendine has yeni modeller geliştiriyor. Cumhurbaşkanımızın sağlık hizmetlerine verdiği önemden destek alarak Türkiye’ye has bir model gelişti. Bir taraftan bir taraftan kamu Sağlık Bakanlığı ve bir taraftan da üniversite, biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kendi modellerimizi geliştirebilecek bir kapasitedeyiz" dedi.

Sağlıktaki 20 yıllık değişimin inanılmaz olduğuna dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu müstesna hastanede yapılan akademik yıl açılış cübbe giyme töreninde burada olmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Gerçekten hastanelerimizle ilgili Türkiye’deki son 20 yıldaki büyük revizyonu, büyük atılımı bizatihi yakinen yaşamış bir kişi olarak elbette ki Elazığ’a yakışan bir güzel hastane içinde bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz burada eğitim yılı açılışı vesilesiyle akademik unvanlarını alan, üniversite kadrosuna geçen değerli hocalarımızın belgelerini takdim ve cübbelerini giydirmek üzere buradayız. Hocalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Oranlara bakıldığında Ocak ayından itibaren yükselen bir pikimiz var"

Fethi Sekin Şehir Hastanesinin bir yılda tedavi ettiği hasta sayıları hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek şehir hastanesidir. Bu hastane sadece Elazığ’a değil aynı zamanda Tunceli, Bingöl ve Muş gibi çevre iller ve bunun dışında Doğu ve Güneydoğu’da çok ciddi anlamda hasta kabulü yapıyor. 2021 yılı ocak ve eylül ayları arasında hastanemizde, 1 milyon 100 bin hasta ayakta muayenesi yapılmış. 28 bin 598 hasta yatarak tedavi görmüş ve 20 bin 541 hasta ameliyat yapılmıştır. Oranlara bakıldığında Ocak ayından itibaren yükselen bir pikimiz var. Yatak doluluk oranımız pandemi olmasına rağmen yüzde 61’lere son 10 günlük süre içerisinde yüzde 72’lere kadar çıktı. Bu bizim son bir yıllık verilerimiz” şeklinde konuştu.

