Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesi Cimento Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 62 AAB 965 plakalı ambulans ile A.Y. yönetimindeki 23 FC 738 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ambulans içerisindeki 2 çocuk ve hemşire olmak üzere 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

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