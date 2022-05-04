

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu etkili olurken, yollarda olan sürücüler, su birikintisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, dolu sırasında da zemin beyaza büründü. Bazı kişilerin su birikintisi nedeniyle karşıdan karşıya çıplak ayakla geçtiği görüldü. Yollarda olan sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-05-04 17:03:03



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