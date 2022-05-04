Elazığspor’da bayramlaşma töreni yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığspor Kulübü’nde bayramlaşma töreni bayramının 3. günü gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor’da bayramlaşma töreni düzenlendi. Kulüp tesislerinde düzenlenen bayramlaşma törenine kulüp başkanı Serkan Çayır, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları, futbolcular, yöneticiler ile kulüp personelleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.