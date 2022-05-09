Fırat üniversitesi, lise öğrencilerini ağırladı

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Fırat Üniversitesi (FÜ) Şanlıurfa Ceylanpınar İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Fırat’ta bir gün etkinliği çerçevesinde, Şanlıurfa Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla Fırat Üniversitesini gezdi. Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlileri nezaretinde Fırat Üniversitesinin çeşitli bölümlerini gezen 50 öğrenci, burada bulunan öğretim üyelerinden çeşitli bilgiler aldı. Eğitim, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarını gezen öğrenciler, üniversite kampüsünü çok iyi bulduklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

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