Zeki Korkmaz İstanbul’da ameliyat oldu

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Elazığspor’un tecrübeli ön liberosu Zeki Korkmaz, İstanbul’da bıçak altına yattı. Zeki’nin en az iki ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 33. haftasında Bursa Yıldırımspor’la deplasmanda oynanan maçın 10. dakikasında sakatlanan ve daha sonra yapılan tetkiklerinde sol diz menüsküsünün yırtıldığı tespit edilen Elazığsporlu Zeki Korkmaz, İstanbul’da başarılı bir operasyon geçirdi. Ligin son haftasında oynanan Fatsa Belediyespor maçında forma giyemeyen Zeki’nin en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı, 2 ay sonra takımla yeni sezon hazırlıklarına katılabileceği öğrenildi.

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