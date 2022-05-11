Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu (2)



117 AHISKA TÜRKÜ DAHA ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın ardından Herson kentinde mahsur kalan 180 Ahıska Türkü dün uçakla Elazığ'a getirilmişti. Bugün de 117 Ahıska Türkü uçakla Elazığ Havalimanı´na getirildi. Ahıska Türklerini Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri karşıladı. Uçaktan inerken gül ve Türk bayrakları ile karşılanan Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi´ne götürüldü. Ahıska Türkleri, tahliye edilmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Ömer Toraman, imkanlar nispetinde tahliyelerin devam edeceğini belirterek, "Biz de takibini yapacağız. Tekrar bütün soydaşlarımıza Türkiye'ye, memleketlerine `hoş geldiniz´ diyoruz. Büyük bir başarı bu Türkiye için. Bu tahliyeler kolay meseleler değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü tedbirimizi aldık" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-05-11 22:58:23



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