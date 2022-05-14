Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı

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Nursel ŞENGEZER/ KARAKOÇAN, (DHA)ELAZIĞ'da, otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada hayvanlardan 30'u öldü, 10'u yaralandı.

Kaza, dün gece Karakoçan ilçesi ElazığBingöl kara yolu Kulundere köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 34 LP 9864 plakalı otomobil, Bingöl'den Elazığ yönüne gelirken Kulundere köyü mevkisinde yolun karşısına geçen sürüye çarptı. Kazada, 30 koyun öldü, 10 koyun yaralandı. Otomobilde ise hasar oluştu. Çobanın ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, olası bir kazaya karşı yolda önlem aldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme yaparken, otomobil bölgeye çağrılan çekiciyle kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2022-05-14 11:28:24



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