Binlerce yıllık yöresel kıyafetlere ilgi arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce yıllık yöresel kıyafetlere ilgi arttı

İHA

Binlerce yıllık yöresel kıyafetlere ilgi arttı

Elazığ'da son yıllarda yöresel kıyafetlere ilgi arttı. Gündelik hayatın yanı sıra düğünlerde yöresel kıyafetlerin tercih edilmesi satışları artırırken, düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte terziler siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.
Kurulduğu ilk günden itibaren bünyesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ, tarihi ve yemek kültürünün yanı sıra folklorik öğelerinin en önemlilerinden biri olan yöresel kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye’nin 81 ilinde yöresel kıyafet farklılık gösterse de Elazığ’a özgü yöresel giyimin başında 8 köşe kasket, şalvar, yemeni ayakkabı ve bindallı geliyor. Unutulmaya yüz tutan yöresel kıyafetlere ise son yıllarda ilgi bir hayli arttı. Gündelik hayatın yanı sıra düğünlerde yöresel kıyafetlerin tercih edilmesi satışları artırdı. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte terziler siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor. 60 yaşındaki terzi Resul Korucu da unutulan kültürü gelecek nesillere aktarmak için her sabah erken saatlerde dükkanını açarak yöresel kıyafet dikiyor.

“Yöresel kıyafetlere ilgi arttı”
Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Resul Korucu, “1986 yılından beri yöresel kıyafetlerin imalatını yapıyorum. Yeni doğandan en büyük yaşa kadar her renk, her boy kıyafet yapıyoruz. Şalvar, yelek, gömlek, kuşak, şapka ve yemeni ayakkabı dikiyoruz. Yöresel kıyafetleri Elazığ ve ilçelerine satıyoruz. Erzincan, Bingöl, Tunceli, Muş gibi illerde bizim yöresel kıyafetleri giydiği için o illere de satıyoruz. Yurt dışından ve il dışından insanlar geldiği zaman yöresel kıyafetlere bir özlem duyuyorlar. Düğün sezonu olduğu zaman gelin kına gecesi için bindallı giyiyor. Damatlar da şalvar, yelek giyinip düğün yapıyor. Yöresel kıyafetlerimiz yüzyıllardır var. Ben yaklaşık 50 yıldır terzilik yapıyorum. Bu kıyafetler var, benden öncesi de vardır. Geçmişe özlem çok var. Bu dönemde bundan 10 yıl önceye göre şu an yöresel kıyafetlere ilgi daha iyi bir durumda. Düğün sezonu ile birlikte yazın işlerimiz daha iyi oluyor. Yurt dışından ve il dışından vatandaşlar gelince işlerimiz daha da artıyor. Takım komple hazır olduğu zaman 750 TL ama özel dikimlerde bin 500 TL olur" dedi.

"Gençlerin de bu yöresel kıyafetlerimize büyük bir talep gösterdiğini görüyoruz"
Elazığ’ın yöresel kıyafetlerinin tarihinden bahseden Elazığ Terziler Odası Başkanı Erdem Özatlı ise, "Yöresel kıyafetlerimiz tarihi Harput kültüründen gelmektedir. Çok güzel bir kültürümüz var. Çıraklık dönemlerimizde o zamanlar büyüklerimiz şalvar, yelek, Elazığ ayakkabısını giyerdi. İnsanlar büyük bir heyecanla beklerdi ve bütün insanlar bizim kültürümüzün geleneklerini yerine getirirlerdi. Gün teknoloji çağı olunca, farklı gençler yetişince değişti ama şu anda gençlerin de bu yöresel kıyafetlerimize büyük bir talep gösterdiğini görüyoruz. Gün geçtikçe giyilen bir kıyafet olmaya başladı. Özel günlerde veya başka günlerde giyiliyor. Ustalarımızın satışları çok iyi. Düğün mevsimi de geldi. İl dışından gelenler de hatıra kalsın diyerek kültürümüzün kıyafetlerini alıyor. Satışlarımız başladı, düğün merasimlerinin başlaması ve yaz tatiline gelenler hepsi yöresel kıyafet alıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuruyan Bervi Gölü yağışlarla yeniden canlandı
YEREL HABERLER Kuruyan Bervi Gölü yağışlarla yeniden canlandı
Elazığ’da fırtına feribotu sürükledi
YEREL HABERLER Elazığ’da fırtına feribotu sürükledi
Elazığ’da dağ keçileri şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Elazığ’da dağ keçileri şehir merkezine indi
Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi
Elazığ´da fener alayı yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ´da fener alayı yürüyüşü düzenlendi
Elazığ’da fırtına sonrası çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Elazığ’da fırtına sonrası çatılar uçtu, ağaçlar ...
Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa mutluluğunu resimlerine yansıttı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan tahliye edilen 8 yaşındaki Melisa ...
Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ...
Elazığspor 36 attı, 51 yedi
YEREL HABERLER Elazığspor 36 attı, 51 yedi
Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk eden şahsa ceza
YEREL HABERLER Aracıyla ezdiği kediyi ölüme terk eden şahsa ceza
Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor
Elazığ’da toprak taşıyan kamyon yan yattı
YEREL HABERLER Elazığ’da toprak taşıyan kamyon yan yattı
Elazığ’da bocce müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da bocce müsabakaları tamamlandı
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor
U12 Ligi’nde fikstür çekildi
YEREL HABERLER U12 Ligi’nde fikstür çekildi
Elazığ'da öğrencilerden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Elazığ'da öğrencilerden anlamlı etkinlik
FÜ proje önerisi en fazla kabul edilen 5'inci üniversite oldu
YEREL HABERLER FÜ proje önerisi en fazla kabul edilen 5'inci ...
DATÜB Genel Sekreteri Uçar, Ahıska Türkleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER DATÜB Genel Sekreteri Uçar, Ahıska Türkleri ile bir ...
Bülent Güllü, UEFA A Lisans Kursu’na katıldı
YEREL HABERLER Bülent Güllü, UEFA A Lisans Kursu’na katıldı
Elazığspor’u 3 hoca çalıştırdı
YEREL HABERLER Elazığspor’u 3 hoca çalıştırdı
Elazığ’da müftü ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte halat çekme yarışı yaptı
YEREL HABERLER Elazığ’da müftü ve belediye başkanı öğrencilerle ...
Elazığ’da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Elazığ’da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü ...
Elazığ’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Elazığ’da şüpheli ölüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.