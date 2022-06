Ölmediklerini ispat ettiler, yeni kimliklerine kavuştular Elazığ'da, nüfusta 'ölü' oldukları gerekçesiyle kimlikleri olmayan anne ve oğlu, yaşadıklarını ispatladıktan sonra yeni kimliklerine kavuştu

Elazığ’da ölmediklerini ispat eden anne ve oğlu, yeni kimliklerine kavuştu. Aile hem kimliklerine kavuşmanın hem de ilk maaşlarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan anne Nuran Küçük (65) ve oğlu Hasan (35) 2007 yılında memleketleri Elazığ'a döndü. Merkeze bağlı Hicret Mahallesi’ne yerleşen ve kocasının ölümünden sonra kalan maaşı çekmeye giden Nuran Küçük, paranın karta yatmadığını fark etti. Bir terslik olduğunu anlayan banka personeli Küçük'ü, Nüfus Müdürlüğüne yönlendirdi. Küçük, Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrolde kendisinin 2016, oğlunun ise 2013 yılından beri ölü olarak göründüğünü öğrendi. Bunun üzerine aile durumu muhtar Murat Gülbasan’a bildirdi. Araştırma yapan muhtar Gülbasan, olayın miras üzerine geliştiğini ve bir aile ferdinin anne ile oğlu uzun süre göremediği için Nuran ve Hasan'ı öldü olarak bildirdiğini öğrendi. Tüm bunların üzerine avukat tutuldu ve durum mahkemeye taşındı. Mahkeme devam ederken anne ve oğlu ölmediğini kanıtlayarak yeni kimliklerine kavuştu. Eşinden kalan maaşı da dün ilk defa çeken Nuran Küçük büyük mutluluk yaşadı. Artık ölü olarak görünmediklerini ifade eden aile, yeni kimliklerinin çok küçük ve güzel olduğunu söyledi.



Yaşadıklarını kanıtladılar

Kimliklerinin olmadığını muhtara ilettiğini kaydeden Nuran Küçük, "Allah razı olsun ilgilendi. Yeni kimliğimizi aldım. Yeni kimliğimiz küçücük çok güzel. Gittim maaşımı da aldım" dedi.

Önceden nüfusta ölü göründüklerini aktaran Hasan Küçük, "Allah razı olsun muhtar ilgilendi. Yeni kimliğimize kavuştuk. Maaşımızı da dün alabildik" diye konuştu.



"Şu an kendileri ölü görünmüyor. Aylıklarını da almaya başladılar"

Muhtar Murat Gülbasan da, “Mahalle sakinlerimiz 13 yıldır burada oturuyorlar. Biz ölü görünüyoruz diye haber verdiler. Biz de bir araştırma yaptık. Bunlar Mersin'de ölü gösterilmiş. Ondan sonra biz de devreye girdik. Avukat ayarladık. Şu an kendileri ölü görünmüyor. Aylıklarını da almaya başladılar. Kalan bir mirastan dolayı bir akrabaları yıllardır biz göremediğimiz için öldü zannettik dediler. Bir yanlışlık yapmışlar. Mahkeme devam ediyor. Şu an kimlikleri alındı, maaşlarını da alıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

