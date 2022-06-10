Özel sporcular Mersin’den madalyayla döndü

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Mersin’de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarında Elazığ’dan iki sporcu derece yaptı.

Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarında Elazığ Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu sporcusu Esen Sevim Orhan atletizm 100 metre branşında otizm kategorisinde Türkiye 2.’si, Yusuf Abik ise 100 metrede otizm kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sporcularımızı, antrenör ve okul yöneticileri tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

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