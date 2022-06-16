Kavga ihbarına giden jandarmaya sürpriz kutlama

Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine pasta sürprizi yapıldı.

Yazıkonak'ta bir kişi, jandarma ekiplerini arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yazıkonak Belde Belediye Başkan Yardımcıları ve personelinin sürprizi ile karşılaştı. Ekipler, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılı münasebetiyle hazırlanan pastayı kesti.

Yazıkonak Belde Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Öger, “Jandarmamızın 183. yıldönümü münasebetiyle yapılan bu etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduk. Türk Jandarma Teşkilatı, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu bu sonsuz aşkla, milletin huzuru ve güveni için gece gündüz durmadan çalışan ekiplerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Jandarma ekipleri ise karşılaştıkları durumdan dolayı belediye personeline teşekkür etti.

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