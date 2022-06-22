Elazığspor’da Mehmet Yaman istifa etti

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Elazığspor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Elazığspor Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Mehmet Yaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yaman, "İşlerimin yoğunluğundan dolayı şehrimizin markası olan Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Mehmet Yaman ayrıca Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti.

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