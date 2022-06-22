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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor’da Mehmet Yaman istifa etti

İHA

Elazığspor’da Mehmet Yaman istifa etti

Elazığspor Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Elazığspor Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Mehmet Yaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yaman, "İşlerimin yoğunluğundan dolayı şehrimizin markası olan Elazığspor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.
Mehmet Yaman ayrıca Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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