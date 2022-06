İstanbul’da 45 bin kişiyi işe aldıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bu rakamları Çalışma Bakanlığından aldım. Nasıl aldılar peki, durmadan bağırıyorlar ya ehliyet, liyakat diye öyle mi aldılar yok. Bunu da bir güzel itiraf ediyorlar. Yüzde 35 CHP’den kontenjan, mahalle temsilcilerinden başlıyorlar vermeye. İYİ Parti’ye yüzde 15 bir de adını söyleyemedikleri ortakları var utanıyorlar. Allah kimseye utanacak iş yaptırmasın. Utanıyorsanız yapmayın ortaklık kardeşim. O 6’lı masanın altında üstünde tartışması olan terör partisi var ya oraya da kontenjan veriyorlar niye çünkü yarın öbür gün oy alacaklar. Bu şekilde 45 bin kişiyi işe aldılar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Elazığ’da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare toplantısına katıldı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya çok sayıda belediye başkanı katıldı.



AK Parti olarak siyasetlerinin hizmete dayılı eser siyaseti olduğunu Vurgulayan Özhaseki, “Hem genelde hem de yerelde hizmet siyasetini önceliyoruz. 22 yıl kadar önce kurulduk. Kurulduktan sonra ilk seçimlerle birlikte iktidar olduk. Bu dönem içerisinde gerek genelde gerekse yerelde milletimizden Allah razı olsun bizleri hep birinci parti yaptılar. Bizlerde bu eser siyasetinin neticesi olarak ülkede o kadar çok eser bıraktık ki çok şükür devrim niteliğinde işler yaptık. Bununla her zaman övünüyoruz. Başımızı da dik tutuyoruz. Sorunlarımız elbette var. Dünyada sorunlar ne zaman bitti. Bu ülkede sorunlar ne zaman sonladı. İnsanlar yaşadığı sürece sorunlar olacaktır. Ancak bu sorunları çözme iradesi var mı. En önemlisi budur. Sorunu çözecek iyi bir kadro var mı. Çok şükür oda AK Parti’de var. Bugüne kadar yaptıklarımız zaten bundan sonra sorunları çözeceğimizin en büyük işaret fişeği olarak görüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda iddia ile bir şey söylüyorum. Geçmişte ne kadar cumhuriyet hükümeti varsa hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın Allah’a hamt osun hepsinden birkaç misli iş yapmışızdır. Hepsinden de daha başarılıyız. Biz o kadar çok çalıştık ki geçmişte hizmet eden herkesten Allah razı olsun ama bizim yaptıklarımız ölçü kabul etmez. Misli misliyle fazladır” diye konuştu.



“Biz inanıyoruz ki eserler kalıcı algılar ve yalanlar hepsi uçucu”

Türkiye’de bin 390 belediye olduğunu aktaran Özhaseki, “Bunların 805 tanesi AK Parti’de 230 tanesi de Milliyetçi Hareket Partisinde. Yani bin 390 belediyeden bin 35 belediye Cumhur İttifakı belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Çok şükür hizmet ediyoruz. Neden insanlar bizlere hep teveccüh ediyor. Bu çok net. Biz onların içinden bir parçayız. Onlar gibi düşünüp onlar gibi yaşıyoruz. Onların değerlerini temsil ediyoruz bu çok önemli. Aynı zamanda da çalışıyoruz. Gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Algı ve yalan peşinde değiliz. Çünkü biz inanıyoruz ki eserler kalıcı algılar ve yalanlar hepsi uçucu o yüzden biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediyecilik anlayışımızda 3 temel düsturumuz var. Bir insanlığa hizmet kim olursa olsun o beldede kim yaşarsa yaşasın o beldede kim yaşarsa yaşasın dini, dili, ırkı, mezhebi her ne olursa olsun hizmet hizmet ve hizmet anlayışındayız. İkinci düsturumuz mahlukata şefkat yaratılmış ne varsa Allah ne yaratmışsa ki zaten başıboş hiçbir şey yaratılmamıştır. Canlı cansız ayrımı yapılmaksızın onlara karşı şefkat. Üçüncü olarak da bizim prensibimiz tavazzuh bundan vazgeçmeyiz. Biz milletin içerisinde birer ferdiz. Hizmet etmekle gurur duyuyoruz. Onların hepsi bizim babamız, annemiz, ağabeyimiz, bacımız ve kardeşimizdir onlara karşı asla yukarıdan bakıp kibirlenemeyiz” şeklinde konuştu.



“Ajanlara verdikleri büyük paralarla kendi reklamını yaptıran bir takım CHP’li belediyeler türedi”

Son dönemde yeni bir belediyecilik anlayışının çıktığını dile getiren Özhaseki, “Allah bir an önce başımızdan def etsin diye dua ediyorum. Ne yazık ki bu dönemde hizmet etmeyi düşünmeyen sadece ajanlara verdikleri büyük paralarla kendi reklamını yaptıran bir takım CHP’li belediyeler türedi. Bu sözlerin hiçbirisinin altı boş değil. Olmayanı olmuş gibi var olmayanı varmış gibi yalan riya iki yüzlülük insanlara göstererek kendilerini havalı civalı arkadaşlarla gibi gösterip orada bir kere daha seçilebilme ümidiyle eğer o da olmazsa Cumhurbaşkanlığında sıra bana gelir mi diye kendi belediyesini idare etmekten aciz insanların kendi belediyesin halkını mutlu etmeyi düşünmeyen insanların Cumhurbaşkanlığına gözünü dikip ajanslara milyonlarca lira verdikleri döneme girdik. İstanbul Belediyesi Tevfik kardeşimiz birkaç defa açıkladı. 845 milyon lira Elazığ’ın hizmet bütçesinin birkaç mislidir. Bu parayı sadece ajanslara veriyorlar. Peki İstanbul’a deprem gelecek diyorlar ne kadar ayırmışlar 495 milyon, yahu 16 milyon insan depreme yakalanmasın aman bir şey olmasın diye bu paranın yarısı ayrılır mı ama ajanslara algı operasyonları için verilen para daha kıymetli. Sosyal tesisler için 12 milyon lira ne yazık ki böyle bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. Elbette ki onları gönderecek olan yerine hizmeti getirecek olan yine vatandaşımızdır” dedi.



“Ankara İstanbul, Adana ve Mersin illerinde 25 bin kişiyi işten attılar”

Gayret edip doğruları da söylemek zorunda olduklarını belirten Özhaseki, “Bunun yanı sıra ne söylemişlerse tam tersini yapmaya da devam ediyorlar. Seçim öncesinde benim de telefonumda var isterlerse gönderirim. CHP Genel Merkezi de buna dahildir. Hiçbir emekçiyi işinden etmeyeceğiz hiçbir işçi arkadaşımızı emeksiz bırakmayacağız. Onları işinden eden namussuzdur şerefsizdir diye nutuklar attılar. Nereye gitti bu şeref ve namus. Toplamda Ankara İstanbul, Adana ve Mersin illerinde 25 bin kişiyi işten attılar. İşe gelmiyorsa atın. Sarhoş gelmişse hırsızlık yapmışsa atın ama böyle mi attınız hayır. Onlar AK Partili diye atıyorlar. Günah değil mi kardeşim. Bizde belediye başkanlığı yaptık. Bu kardeşiniz haksız yere şu partili diyerek tek bir Allah’ın kulunu işinden etmedim günahtır ahı yerde kalmaz çarpar adamı. Günlerce insanlar aç bir şekilde belediyelerin önünde beklediler ama yüzlerine bile bakmadılar. Diyeceksiniz ki AK Parti partizanlık yaptı yüzlerce adam aldı ne yapsınlar maaş ödeyemiyorlardı adamlar o yüzden de attılar” ifadelerini kullandı.



“6’lı masanın altında üstünde tartışması olan terör partisi var”

45 bin kişiyi İstanbul’da işe aldıklarını ifade eden Özhaseki, “Bu rakamları Çalışma Bakanlığından aldım. Nasıl aldılar peki, durmadan bağırıyorlar ya ehliyet, liyakat diye öyle mi aldılar yok bunu da bir güzel itiraf ediyorlar. Yüzde 35 CHP’den kontenjan, mahalle temsilcilerinden başlıyorlar vermeye İYİ Parti’ye yüzde 15 bir de adını söyleyemedikleri ortakları var utanıyorlar. Allah kimseye utanacak iş yaptırmasın. Utanıyorsanız yapmayın ortaklık kardeşim. O 6’lı masanın altında üstünde tartışması olan terör partisi var ya oraya da kontenjan veriyorlar niye çünkü yarın öbür gün oy alacaklar. Bu şekilde 45 bin kişiyi işe aldılar. Durmadan bu şehirlerin öyle büyük gelirleri var ki bu şehirleri acayip idare ederiz derken yeni borçlanmalara gittiler. İstanbul’da Ankara’da ve büyükşehirlerde trilyonlarca borçlandılar. İstanbul’da Cumhurbaşkanımızdan itibaren 25 yıl boyunca borçlanma miktarımız 28 milyon liraydı. Bunların geçen sene başında borçlandıkları miktar 52 milyarı geçti. Bizim 25 senede yaptığımız borçlanmanın 2 mislini 2 sene içerisinde yaptılar. Şimdi yeni borçlanmalar istiyorlar. Verilmezse ‘Önümüz kesiliyor efendim’ diye bağırıyorlar. Bir belediye CHP’ye geçmiş olabilir. Vatandaş öyle taktir etmiştir, bir dönemde onun hizmetini almak ister. Siz hayırlı bir hizmet geldiğinde meclis üyeleri olarak sakın ola önlerini kesmeyin, ne diyorsa evet deyin. Bazı ilkelerimiz de var. Yeşil alanı talan edecekler ettirmeyin, bazen lüzumsuz yere dışardan mal ithal etmek istiyorlar bir dakika deyin. Onun yerlisi de var içeriden alın deyin. Ama hiçbir hayırlı hizmete mani olmayın. İstanbul için söylüyorum arkadaşlar dedi ki 4 binden fazla meclis teklif gelmiş. Arkadaşlarımız 3 bin 955 karara evet demişler. Ankara da aynı şekilde. Biz sizin nasıl önünüzü kesiyoruz. Meclise ne getirseniz evet diyoruz. Hükümetten gelen paralardan eksilme var mı yok. İller Bankasından ve maliyeden şu kadar pay gelecek diye yazdıkları halde onun daha fazlasını göndermişiz. Hükümet paranızı kesmiyor, daha fazlasını gönderiyor. Meclisteki tüm arkadaşlar hayır hizmetine evet diyor. Siz çıkıp durmadan yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlarımız bunu örnekleriyle pazartesi günü 11 tane CHP’li belediyenin olduğu yerlerde ki AK Parti Grup Başkan Vekilleri mecliste haykırarak anlatacak. Bunların yalanlarını yüzlerine çarpmak için toplanıyorlar. Çünkü ömürleri yalanla geçiyor. Genel başkanları yalan söylüyor, altındakiler, belediye başkanları yalan söylüyor. Böyle bir yalan dünyası üzerinde gidiliyor” dedi.



“Kılıçdaroğlu çıktı ilk yalanı bana karşı söyledi”

Konuşmalarını sürdüren Özhaseki, “2011 yılında Kılıçdaroğlu çıktı ilk yalanı bana karşı söyledi. Meclisteki ilk konuşması elinde bir mavi dosya var. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk dosyası dedi ve başladı. Sabahı zor ettik. Bir basın toplantısı yaptım. Toplantı başlığı şu, öyle bir genel başkanla karşılaştık ki bu adam gnes rekorlar kitabına aday. 10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir. Herkes söylemez. Gerçekten yalan söylemek kolay değil. Adam 10 yalanı söylüyor. Sabah 10 yalanının yalan olduğunu ispatlıyoruz ve 11. Yalanı söylüyor. Ben bu kadar yalancı adam görmedim dedim. Beni savcılığa verdi. Bende gittim o sözleri ben söyledim dedim. Yalancı dedim bu da belgeleri dedim. İncelediler soruşturma gerek yok haklısın dediler. O günden beri bizim mahkemeler halen devam ediyor. Çok şükür epeyce de para aldık. Fakir fukaraya sucuk olarak dağıttım. Ama adam uslanmadı. O kadara parayı nereden buluyor bilmiyorum. Geçen gün Man Adası’yla ilgili söylediği yalandan dolayı yine birkaç yüz bin liraya çarpılmış. Çarpılır, her söylediği yalan. Böyle bir ortamda belediyeler de herhalde onu örnek alıyorlar. İşlerini yalanla götürmeye çalışıyorlar. Bu zaman kadar ben bir hizmetlerini görmedim. Gören varsa lütfen göstersin. Beni inleyen CHP başkanları eğer hizmetiniz varsa size haksızlık etmek istemem. Ne olur bana, genel merkeze hizmetleri gönderin ben sizinkini de söyleyin. Ama heykel açılışını söylemeyin. Şişli’de bir köpek heykeli yapmışlar koca koca adamlar toplanmışlar onun açılışını yapıyor. Hayvan severliğimden dolayı onu eleştirmedim ve resmini de koymadım. O heykelin dışında bir şey varsa lütfen söyleyin" dedi.

