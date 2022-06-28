Elazığ’da asfaltlama ve yol bakım çalışmaları

Elazığ İl Özel İdaresi, yatırım programı çerçevesinde başlattığı asfaltlama ve yol bakım onarım çalışmalarını merkez ile ilçelere bağlı köylerde sürdürüyor.
Elazığ’ın yol ağını daha konforlu bir yapıya kavuşturarak vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için yol ve ulaşım çalışmalarını programlı bir şekilde sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi, merkez köylerin yanında ilçelere bağlı köy yollarında da çalışmalarını devam ettiriyor. Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Palu ilçesi Tarhana köyü Arıcak grup yolunda ikinci kat asfalt kaplama ve yol bakım onarım çalışmalarına başladı. Elazığ İl Özel İdaresi, Tarhana köyü Arıcak grup yolunda gerçekleştirdiği çalışma ile bu güzergah üzerinden seyahat eden vatandaşlar daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.