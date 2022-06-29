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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da GSB Spor Okulları açıldı

İHA

Elazığ’da GSB Spor Okulları açıldı

Elazığ’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı. 21 branşta verilecek ücretsiz spor eğitimleri için ilk etapta 8 bin başvurunun geldiği bildirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde antrenörlerin eşliğinde eğitimler ile 716 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, 21 farklı branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. Kurslara katılmak için ilk etapta 8 bin başvurunun alındığı bildirildi. Kayıtların ise sportif değerlendirme ve takip birimi tarafından alınacağı aktarıldı.
Anne ve babalar olarak çocukların gelişimleri için gayret sarf ettiklerini belirten Vali Ömer Toraman, “Özellikle akademik başarıları için gayret sarf ediyoruz ama çocuklarımızın hayatta başarılı olabilmeleri içinde sosyal yönden de katkı sunmamız gerekiyor. İşte sportif faaliyetlerde bu gelişimde önemli bir yere sahiptir. Çocuklarımızın bedensel fiziksel ve sosyal yönden gelişmeleri için çok önemli aktiviteler. Evlatlarını bu etkinliklere kayıt yaptırdıkları için anne ve babalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Müdürü Abdulsamet Eren ise yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın 81 ilde ücretsiz olarak sunduğu 12 ay devam eden yaz aylarında çocuklarımızın zamanlarını daha verimli kullanması için bu etkinliklere uzman kadroyla devam ediyoruz. 21 farklı branşta, 48 uzman, 25 öğretim görevlisi ile gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunuyoruz. Uzman ekiplerimizle spor okullarımıza yazılan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha başarılı olmaları için onları takip edecek. Başarılı sporcularımızı müsabakalarda ve spor faaliyetlerine katılımını sağlayacağız. Şu ana kadar 8 bin başvuru aldık bu başvuru sayısını 10 bini geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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