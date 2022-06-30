Elazığ’da şüpheli ölüm

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Elazığ’da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni tarihi Harput Mahallesi'nde ağaca asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar caminin bahçesindeki ağaçta asılı halde bir kişi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin 20 yaşındaki Ferhat Çelik'e ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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