Elazığ’da "NRP Uygulama Eğitimi" düzenlendi

Elazığ’da "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulama Eğitimi" düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan NRP Uygulama Eğitimi düzenlendi. 2830 Haziran tarihleri arasında düzenlen eğitim sonrasında 44 sağlık çalışanına sertifika verildi. Sertifika dağıtım törenine İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze, hizmet başkanları, idareciler, Fırat Üniversitesi’nden

akademisyenler, hastane başhekimleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkili eğitimciler katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak yine çok önemli bir eğitime ve akabinde sertifika törenine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu, “Müdürlüğümüzde 3 gündür devam eden NRP bugün itibarı ile tamamlanmış bulunmaktadır. Eğitime katılan 44 kursiyerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Bakanlığımızın çok önem verdiği bu tür eğitimler belli periyotlarla çeşitli illerde yapılmaktadır. Eğitimin amacı yeni doğan bir bebeğe yaşama adım attığı ilk dakikalarda belirli standartlar çerçevesinde yerinde müdahale ederek, resüsitasyon almasını sağlamaktır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan yerinde müdahale, ileriye dönük yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu eğitimler sayesinde ülkemizde yeni doğan ölüm oranları binde 4,5’a kadar düşmüştür. Elazığ olarak bu oran açısında gayet iyi durumdayız” dedi.

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