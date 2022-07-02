Umursamaz sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu Aracın bagajında taşıdığı dolap yola düştü, sürücü durup bir daha yükledi

Elazığ’da otomobilinin bagajına yüklenen dolap, trafikte seyir halindeyken yola düştü. Dolabı yükleyerek yoluna devam eden umursamaz sürücü trafiğe tekrar tehlikeye attı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DU 803 plakalı otomobil seyir halindeyken bagajına yüklenen dolap biranda yolun ortasına düştü. Hemen arkasındaki sürücü ise araçla mesafesini korumasından dolayı kaza yapmaktan kurtuldu. Durumu fark etmeyen dalgın sürücü, vatandaşların bağırması üzerine bir süre sonra durdu ve geri geldi. O sırada olayı gören bir vatandaş ise dolabı yol ortasından çekerek yolu trafiğe açtı. Dolabı aracın bagajına tekrar yükleyen sürücü yoluna kaldığı yerden devam etti. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Trafiği tehlikeye atan sürücünün umursamazlığı pes dedirtti.

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