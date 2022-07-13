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Yılanı gören köylülerin “piton mu kobra mı” diyaloğu gülümsetti

İHA

Yılanı gören köylülerin “piton mu kobra mı” diyaloğu gülümsetti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde tarlaya giren yılanı gören vatandaşlar önce panikledi ardından da “Kobra mı piton mu” diyaloğu ortaya renkli anların çıkmasına neden oldu.
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan görüntülerine her gün bir yenisi ekleniyor. En son gelen görüntülerde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir tarlaya giren kırmızı yılanı fark eden vatandaşların arasındaki piton ve kobra diyaloğu görüntüleri izleyen herkese tebessüm ettirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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