Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesi Gözeli yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında takılı römorklarla Diyarbakır’dan Sivas’a giden Ramazan K. idaresindeki traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü traktör altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla traktör altından çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.