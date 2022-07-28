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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

İHA

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının Perşembe (28.07.2022 ) öğle saatlerinden Salı (02.08.2022 ) gününe kadar artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinden yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

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