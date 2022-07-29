Elazığ İl Özel İdare’den bir transfer daha

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Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon öncesi dış transferde Yalova VIP’ten Fatma Ata’yı renklerine bağladı.

Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Elazığ İl Özel İdare, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordobeyazlı ekip, son olarak Yalova VIP forması giyen Fatma Ata’yı renklerine bağladı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Yalova VIP forması giyen ve forvet pozisyonunda görev yapan Fatma Ata’yı renklerimize bağladık. Yeni transferimize, bordobeyazlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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