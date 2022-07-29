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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

İHA

10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 10 suç kaydı bulunan ve yaptığı hırsızlık sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, il merkezinde farklı tarihlerde 4 ayrı adreste meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, şüphelinin 7’si hırsızlık olmak üzere 10 suç kaydı bulunan E.T. (23) olduğunu tespit edildi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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