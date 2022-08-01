Elazığ'da sulama projeleri sürüyor

Elazığ'da sulanabilir tarım alanlarını artırmak amacıyla sulama projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi kent genelinde çalışmaları sürdürüyor. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sulanabilir tarım alanlarını artırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak adına uygulanan projelere bir yenisi daha eklendi. Sarıkamış köyünde 2022 yatırım programında hayata geçirilen Değirmen Yolu Sulama Suyu Projesinde toplam sulanabilen alan 300 dekar iken projenin gerçekleşmesi ile birlikte sulanan alan beş kat artırılarak bin 500 dekara çıkarıldı. Projeden faydalanacak hane sayısı ise 70’e ulaştı.

Elazığ İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada “Yatırım programında yer alan sulama projeleri gerçekleştirilen çalışmalar bir bir hizmete açılmaktadır. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Elazığ İl Özel İdaresi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla her zaman üreticilerimize destek olmaya ve alt yapı projelerini hayata geçirmeye devam edecektir” denildi.

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