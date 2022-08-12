Elazığ'da polisin 'şok' uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarda, aranma kararları bulunan ya da asayiş olaylarının şüphelisi olan 114 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile motosikletli 'Yunus' timlerince kent genelinde 1 hafta içinde asayiş ve 'şok' uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde, aranan ya da asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 114 kişi yakalandı. Şüphelilerden 29´u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunup, ailelerine teslim edildi. Denetimlerde 8 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek, 1 tüfek, 5 gram metamfetamin, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil ve 1 motosikletin ele geçirildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-08-12 16:45:28
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