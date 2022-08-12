Elazığ'da polisin 'şok' uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı



Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarda, aranma kararları bulunan ya da asayiş olaylarının şüphelisi olan 114 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile motosikletli 'Yunus' timlerince kent genelinde 1 hafta içinde asayiş ve 'şok' uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde, aranan ya da asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 114 kişi yakalandı. Şüphelilerden 29´u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunup, ailelerine teslim edildi. Denetimlerde 8 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek, 1 tüfek, 5 gram metamfetamin, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil ve 1 motosikletin ele geçirildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-12 16:45:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.