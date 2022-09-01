Elazığ´da hortum kamerada

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, 2 gün önce meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kovancılar ilçe çıkışında 2 gün önce araçların işlek olduğu yolda, iş yerlerine ve evlere yakın bir noktada hortum meydana geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevredekilerde korkuya neden olurken yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-01 14:02:31



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