Elazığ´da 470 sikke ele geçirildi

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, R.K.´nin (41) elindeki tarihi sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. R.K.´yi takibe alan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 sikkeye el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-09-08 14:27:53
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