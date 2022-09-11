Keban'da batan teknedeki balıkçıyı aramalarda 3'üncü gün



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ´da, Keban Baraj Gölü´nde 9 Eylül'de batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, 3´üncü gününde de sürüyor. Çalışmalar, derinliği 70 metreyi bulan gölde 40 metreden sonrası ROW cihazı ile yapılıyor.

Keban Baraj Gölü´nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde balıkçı teknesi, 9 Eylül´de, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nün gösterdiği alanda Zariç için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç´in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 3´üncü günde de sürdürüldü. Dalgıçlar, derinliği 70 metreye ulaşan gölde, 40 metreden sonraki arama çalışmasını ROW cihazı ile gerçekleştiriyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-11 12:35:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.