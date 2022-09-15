Elazığ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 24 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 24 gözaltı

DHA

Elazığ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 24 gözaltı


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 260 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandıran 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonlara, "Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. En kısa sürede iletişime geçiniz" içerikli mesaj göndererek dönüş yapan kişilere, kendilerini 'uzlaştırmacı', 'avukat', 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Elazığ, İstanbul, Antalya ve Bingöl'de yaşadıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekiplerin eş zamanlı baskınlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 66 sim kart, 12 hafıza kartı, 10 bellek kartı, 18 bilgisayar, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca ve 38 mermi ele geçirdi. Şüphelilerin 260 kişiyi bu yolla yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-09-15 10:51:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yapan 24 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık ...
Elazığlılar Dipsiz Göl'ün turizme kazandırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Elazığlılar Dipsiz Göl'ün turizme kazandırılmasını ...
Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan ...
Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2)
YEREL HABERLER Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte ...
Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte ...
Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi
YEREL HABERLER Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte ...
Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde ...
Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi
Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, öğrencilerle görüştü
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, ...
Elazığ'da depremden etkilenen 74 hak sahibi için kura çekildi
YEREL HABERLER Elazığ'da depremden etkilenen 74 hak sahibi için kura ...
Pazar alışverişi yapan yaşlıların eşyalarını Kızılayın gönüllü gençleri taşıyor
YEREL HABERLER Pazar alışverişi yapan yaşlıların eşyalarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.