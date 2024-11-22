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        Haberler Spor Futbol Elazığspor'dan maça çıkmama kararı! - Futbol Haberleri

        Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!

        Belediye Kütahyaspor maçında esame listesinde yer almayan Mert Kurt'un oyuna girmesi sonrası PFDK'ya sevk edilen Elazığ FK, 3 puanının silinmesi halinde Bursaspor, mücadelesine çıkmama kararı alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:59
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        Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
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        Nesine 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK'dan dikkat çeken bir karar geldi.

        Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında esame listesinde yer almayan Mert Kurt'un mücadeleye dahil olması sonrası PFDK'ya sevk edilen Elazığ FK, 3 puanının silinmesi halinde Bursaspor, mücadelesine çıkmama kararı alacak.

        İşte Elazığ FK'nın açıklamaları:

        "Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız."

        İşte o paylaşım:

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