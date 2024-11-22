Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
Belediye Kütahyaspor maçında esame listesinde yer almayan Mert Kurt'un oyuna girmesi sonrası PFDK'ya sevk edilen Elazığ FK, 3 puanının silinmesi halinde Bursaspor, mücadelesine çıkmama kararı alacak.
Nesine 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında esame listesinde yer almayan Mert Kurt'un mücadeleye dahil olması sonrası PFDK'ya sevk edilen Elazığ FK, 3 puanının silinmesi halinde Bursaspor, mücadelesine çıkmama kararı alacak.
İşte Elazığ FK'nın açıklamaları:
"Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız."
İşte o paylaşım: