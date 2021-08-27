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Haberler Gündem 3. Sayfa AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY! Elektriğe kapılan kadını toprağa gömdüler! - Diyarbakır Haberleri
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Elektrik akımına kapılan kadını hastaneden alıp toprağa gömerek tedavi etmek istediler

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki kadın, yakınları tarafından hastane yakınında toprağa gömülerek tedavi edilmek istendi

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY! Elektriğe kapılan kadını toprağa gömdüler! - Diyarbakır Haberleri
Elektriğe kapılan kadını toprağa gömdüler!
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AA

Kentte henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan Y.K. (23), yakınları tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde Y.K'yı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin acil servisine getirdi.

AA'nın haberine göre, burada doktorların tedavi talebini geri çeviren Y.K'nın yakınları, hastayı imza karşılığında sedye ile hastaneden çıkardı.

Akıma kapılan kişinin yakınları daha sonra ellerinde kazma ve kürek ile hastanenin yan tarafındaki toprağı kazarak Y.K'yı bir süre toprağa gömüp tedavi etmek istedi.

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bu kişiler arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından topraktan çıkarılan Y.K, yakınları tarafından bölgeden götürüldü.

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