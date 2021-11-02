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Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrik borcu için biriktirdikleri para kül oldu! - Haberler
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Kahreden olay! Elektrik borcu için biriktirdikleri 2 bin TL, yangında kül oldu

Antalya'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte, iki katlı evin üst katında çıkan yangında, Yıldız ailesinin elektrik faturalarını ödeyebilmek için biriktirdiği 2 bin TL de yandı. Omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Kamuran Yıldız (52), "Dışarıdan evin yandığını izledik, elimizden hiçbir şey gelmedi" dedi

Elektrik borcu için biriktirdikleri para kül oldu! - Haberler
Elektrik borcu için biriktirdikleri para kül oldu!
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DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. 16 yıl önce omurilik felci geçiren Kamuran Yıldız ve ailesinin 1,5 yıl önce taşındığı 2 katlı evin üst katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, yangını gören Yıldız ailesi, dışarı çıktı. Kamuran Yıldız'ı tekerlekli sandalyesiyle, evden oğlu çıkardı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Evin üst katındaki eşyalar tamamen yanarken, alt kat ise zarar görmedi. Tedirginlik ve korku yaşadıklarını belirten 6 kişilik Yıldız ailesi, geceyi de evin alt katında geçirdi.

Alt katta oturdukları sırada ses duyup yangını fark ettiklerini söyleyen Kamuran Yıldız, "Aniden oğlan dışarı fırladı ve 'Baba ev yanıyor' diyerek bizi aldı, sokağa çıkarttı. Dışarıdan evin yandığını izledik, elimizden hiçbir şey gelmedi. Biriken elektrik faturalarını ödemek için biriktirdiğimiz 2 bin TL ve eşyalarımız yandı, kül oldu. Şu anda sadece evimizin alt katı kaldı" diye konuştu.

Yanan odadaki tüm eşyaların da küle döndüğünü söyleyen Kamuran Yıldız'ın eşi Sebile Yıldız ise, "Yanan odada 2 bin TL elektrik faturamız için biriktirdiğimiz paramız yandı. Tüm eşyalarımız yandı. Birer battaniyeyle kaldık" dedi.

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