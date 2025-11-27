1 Ocak 2026’dan sonra yıllık tüketimi 4 bin kWh’ın üzerinde olan, yani aylık ortalama 333 kWh’ı geçen yaklaşık 2,5 milyon abone devlet desteği kapsamı dışında kalacak. Belirlenen tüketim sınırını aşan vatandaşlar, tüm fatura bedelini kendileri karşılayacak. Peki aylık destek tutarı neye denk geliyor ve hangi aboneler yardımdan faydalanmayı sürdürebilecek? İşte elektrik desteğine yönelik ayrıntılar