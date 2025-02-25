4 soruda elektrik faturası düzenlemesi: Aylık fatura limiti ne kadar oldu? Aylık limiti aşan faturalar nasıl ödenecek?
Elektrik faturalarına getirilen yeni düzenleme ile beraber, belirlenen sınırın üstünde tüketim yapanlar faturanın tamamını ödeyecek. Aylık 1047 TL ve üzeri faturası gelen vatandaşlar, belirlenen sınırı aştığı için devlet desteği alamayacak. Bu değişiklik ile beraber, faturalarda azami yüzde 93 artış olacak. İşte, elektrik faturası düzenlemesinin bilinmesi gereken tüm detayları...
Elektrik faturalarına getirilen sınırlama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; aylık 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde tüketim yapan vatandaşlar, devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturanın tam maliyetini ödeyecek. Peki, yeni düzenleme ile faturalar yüzde kaç oranında artacak? İşte, detaylar...
DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?
Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.
Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.
DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?
Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.
KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?
2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.
LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?
İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.