4 soruda elektrik faturası düzenlemesi: Aylık fatura limiti ne kadar oldu, limiti aşan faturalar nasıl ödenecek?
Elektrik faturalarına yönelik yeni düzenleme ile belirlenen tüketim sınırını aşan aboneler, faturalarının tamamını kendi karşılayacak. Düzenleme ile beraber, Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek. İşte, elektrik faturası düzenlemesi...
Elektrik faturalarına getirilen yeni düzenleme, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Buna göre, aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, devlet desteğinden faydalanamayacak ve faturalarını tam maliyet üzerinden ödeyecek. Bu düzenleme ile beraber, fatura maliyeti en fazla yüzde 93 oranında artacak. İşte, elektrik faturası düzenlemesinin merak edilen detayları...
DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?
Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.
Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.
DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?
Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.
KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?
2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.
LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?
İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.
"FAZLA TÜKETENLER MALİYETİNİ ÖDEYECEK, ZAM YOK"
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz konuya ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. BloombergHT'ye konuşan Yılmaz son kaynak tedarik tarifesine yönelik "Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor. Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil" dedi.
"Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok" diyen Yılmaz konuşmasında ayrıca "5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor" diye ekledi.