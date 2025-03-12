Ortaçağ dönemine ait mumyayı satmaya çalıştılar! Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturmada Bor ilçesinde 6 kişinin, Ortaçağ'a ait olduğu değerlendirilen erkek insan mumyasını satmak için hazırlık yaptığını belirledi.

MUMYA EVDEN ÇIKTI 6 KİŞİ GÖZALTINDA DHA'daki habere göre H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.