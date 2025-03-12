4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
Aydın'da, evli ve 4 çocuk annesi olan 33 yaşındaki Meltem Menteşeli, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde 13 mermi kovanı olduğu öğrenildi. Menteşeli'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Aydın'da kan donduran olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİLİN YANINDA HAREKETSİZDİ
DHA'daki habere ve iddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
EVLİ VE 4 ÇOCUK ANNESİYDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.
13 BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU
Olay yerinde yapılan incelemede 13 mermi kovanı bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OTOMOBİL EŞİNE AİTTİ
Kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Katil zanlısı aranıyor.