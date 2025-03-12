Aydın'da kan donduran olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİLİN YANINDA HAREKETSİZDİ DHA'daki habere ve iddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EVLİ VE 4 ÇOCUK ANNESİYDİ İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.