Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı! İzmir'de, 27 yaşındaki Fatma Kara, eski sevgilisi 34 yaşındaki Olgun Gacar tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. Gacar'ın Fatma Kara'yı daha önce de darp ettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği, ancak açılan davanın ise sürdüğü öğrenildi. Fatma'nın tabutunu kadınlar taşıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.03.2025 - 07:26 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:26 facebook

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