'Hastalık sonrası ani pirim artışına karşı çalışma yapıyoruz'

Sigorta şirketlerinin prim belirlerken kişinin bir önceki yıl kaç kez hastaneye gittiğini, ne kadar maliyetinin olduğunu ve gelecek yıl enflasyonun ortalama olarak temel aldığını anlatan Axa Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Senem Çıngay Buçukoğlu, "Onun için sağlık sigortalarına kişi ben para ödemiştim bu hakkımı da kullanayım diye bakmasın. Çünkü bir sonraki senenin yenileme primi o yıl hastaneyi ne ölçüde kullandığına bakılarak belirleniyor. Ona göre bir fiyatlandırma sistemi kuruyoruz. Gereksiz yere hastaneye gitmeyin" dedi.

3 YIL SİGORTALI OLANA MUAFİYET OLMAZ

Kişilerin gençken sigortalı olmaları gerektiğini ve 3 yıl sonra ömür boyu yenileme garantisini almalarını tavsiye eden Çıngay, böylece bir hastalık sonrası sonraki yıl aynı hastalık için muafiyet olmasının da önüne geçilebileceğini dile getirdi.

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Hastalık sonrası sonraki yıl ani prim artışı olmaması için çalışma halinde olduklarını söyleyen Çıngay, "Şimdi geriye dönük müşteri değerini hesaplama çalışmaları yapıyoruz. Gelecekte bu konu problemli bir durumda olmayacak. Avrupa'da bu konu rezerv prim ayrılması ile çözülüyor" dedi. Buçukoğlu, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yaptıran kişi sayısının 5,2 milyon Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) yaptıran kişi sayısının ise 2,7 milyon kişi olduğu bilgisini vererek TSS ile ÖSS arasındaki prim farkının 3,5 ile 5 kat olduğunu söyleyerek "Eğer sizin kullanacağınız hastane ağı sizin için yeterliyse sağlık sigortası açısından TSS de yeterli. TSS'nin geçerli olduğu hastane sayısı da arttı, yatırımlar yapıldı" diye konuştu.

POLİÇE İÇERİĞİNİ MUTLAKA OKUYUN

Sağlık sigortası poliçesi olan kişilerin mutlaka içeriğini okuması gerektiğinin altını çizen Çıngay, "Çünkü sağlık sigortası kişinin ihtiyaçlarına hitap eden çok özel bir sigorta" dedi. Çıngay, sigortalıların kafasının rahat etmesi için özellikle Özel Sağlık Sigortası'nda (ÖSS) yatarak ve ayakta limitsiz teminatların alınmasının şart olduğunu ancak bunun da pahalı olduğunu dile getirerek, "Eğer operasyon olacaksanız önceden sigorta şirketiniz ile danışın. Eğer operasyonununuz poliçede yoksa bir sonraki yıl dahil edilmesi için ne yapılması gerektiğini sorun. Tetkikler ve ihtiyaçlara, fiyat skalasına göre poliçe limiti belirlenmeli" şeklinde konuştu.