2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
Uşak'ın Banaz ilçesinde, komşuları 71 yaşındaki Sait G. ile 61 yaşındaki Fatma Y.'yi av tüfeğiyle öldürüp, Mustafa Y.'yi yaralayan 89 yaşındaki Mehmet I., hastaneden taburcu edilmesinin ardından tutuklandı. Zanlı, vahşetin nedenini açıkladı
Uşak'ta kan donduran olay Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde önceki gün yaşandı. Görgü tanıklarının, "Hiçbir husumet yoktu, neden vurdu bilemiyoruz" dediği olayda Mehmet I., av tüfeğiyle komşularına ateş açmıştı.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BİRİNİN DURUMU CİDDİKatil zanlısı ifadesi alınırken fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı.
AA'daki habere göre av tüfeğiyle açılan ateş sonucu komşular Sait G. (71) ve Fatma Y. (61) hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Mustafa Y. ise tedavi altına alınmıştı.
İFADESİ ALINIRKEN FENALAŞTI
Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.
TABURCU EDİLİNCE TUTUKLANDI
Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BÜYÜ YAPTIRDILAR"
Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını o yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.