Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta 2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, komşuları 71 yaşındaki Sait G. ile 61 yaşındaki Fatma Y.'yi av tüfeğiyle öldürüp, Mustafa Y.'yi yaralayan 89 yaşındaki Mehmet I., hastaneden taburcu edilmesinin ardından tutuklandı. Zanlı, vahşetin nedenini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:48 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uşak'ta kan donduran olay Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde önceki gün yaşandı. Görgü tanıklarının, "Hiçbir husumet yoktu, neden vurdu bilemiyoruz" dediği olayda Mehmet I., av tüfeğiyle komşularına ateş açmıştı.

        İKİ KİŞİ ÖLDÜ, BİRİNİN DURUMU CİDDİ

        Katil zanlısı ifadesi alınırken fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı.
        Katil zanlısı ifadesi alınırken fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı.

        AA'daki habere göre av tüfeğiyle açılan ateş sonucu komşular Sait G. (71) ve Fatma Y. (61) hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Mustafa Y. ise tedavi altına alınmıştı.

        İFADESİ ALINIRKEN FENALAŞTI

        Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.

        TABURCU EDİLİNCE TUTUKLANDI

        Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BÜYÜ YAPTIRDILAR"

        Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını o yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #uşak
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı