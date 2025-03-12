Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar! Konya'da, 42 yaşındaki Serdar G.'nin, trafikte aracıyla önünü kesen 22 yaşındaki Cenap Arslan'ı tüfekle vurarak öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cenap Arslan'ın, Serdar G.'nin çalıştığı akaryakıt istasyonunun tuvaletine çamurlu ayakkabı ile girdiği, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı, birkaç kez kavga ettikleri, son olarak maktulün Serdar G.'yi takip edip, sopa ile saldırdığı belirlendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:16 facebook

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