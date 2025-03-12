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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa da harekete geçti! AB, ABD'ye misilleme hazırlığında - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa da harekete geçti! AB, ABD'ye misilleme hazırlığında

        Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki aydan itibaren 26 milyar euro değerindeki ABD malına karşı gümrük vergisi uygulayacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:39
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        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
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        Reuters'ın haberine göre Avrupa Komisyonu, ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin askıya alınması kararının 1 Nisan'da sona ereceğini ve ayrıca nisan ortasına kadar ABD mallarına yönelik yeni bir karşı önlem paketi sunulacağını bildirdi.

        Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen konuya ilişikin açıklamasında "Bu, ABD tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor. Karşı önlemlerimiz iki adımda uygulanacak. 1 Nisan'da başlayıp 13 Nisan itibarıyla tamamen yürürlüğe girecek" diye konuştu. Avrupa Komisyonu bu kapsamda 1 Nisan'dan itibaren, Harley-Davidson motosikletleri, viski ve kot pantolonlar gibi klasikleşen Amerikan ürünleri de dahil olmak üzere 8 milyar euroluk ABD tarifelerini yeniden uygulayacak. Nisan ortasından itibaren de AB üye ülkelerinin onayına tabi olmak üzere 18 milyar euroluk yeni ABD tarifeleri ile daha fazla karşı önlem alacak.

        Von der Leyen ayrıca "Anlamlı bir diyaloğa girmeye hazırız. Ticaret Komiseri Maros Sefcovic'e ABD ile daha iyi çözümler bulmak için görüşmelerini sürdürmesi talimatını verdim" diye ekledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi artışı; daha önceki muafiyetler, gümrüksüz kotalar ve ürün muafiyetlerinin sona ermesiyle birlikte Çarşamba günü yürürlüğe girmişti.

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        TRUMP'IN TARİFE KARARI

        İnşaat ve ulaşım başta olmak üzere birçok endüstride oldukça yaygın bir şekilde kullanılan çelik ve alüminyum, geçtiğimiz aylarda Trump'ın tarife politikalarının yeni hedefi olmuştu.

        İkinci başkanlık döneminde de tarifeleri ABD'nin ticaret açıklarını azaltmak ve ulusal çıkarlarını korumak için bir araç olarak kullanmaya devam eden Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı.

        Avrupa'ya uygulanacak tarifeler konusunda net mesajlar veren Trump ayrıca "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım" demişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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