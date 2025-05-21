Elektrik faturalarında devlet desteğine yönelik sistemde köklü bir değişiklik yapıldı. Daha önce tüm abonelere eşit şekilde uygulanan destek mekanizması, artık aylık tüketim miktarına göre farklılık gösterecek. Konut aboneleri için aylık 417 kilovatsaatlik tüketim sınırı getirilirken, bu sınırın üzerinde elektrik kullanan vatandaşlar faturanın tamamını kendileri ödeyecek. Yeni uygulama kapsamında, faturaların üzerinde devlet tarafından sağlanan destek kalemi ayrı olarak yer alacak. Böylece kullanıcılar hem devletin katkısını hem de kendi ödeme tutarını şeffaf biçimde takip edebilecek. İşte, hem konut hem de ticari kullanıcıları ilgilendiren yeni elektrik faturası düzenlemesinin ayrıntıları…