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        Haberler Bilgi Ekonomi Elektrik faturasında devlet desteği sınırlaması! Kimler fatura desteği alamayacak, aylık kaç TL faturalara kadar geçerli?

        Elektrik faturasında devlet desteği sınırlaması! Kimler fatura desteği alamayacak?

        Elektrik faturalarına ilişkin yeni dönem resmen başladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, devlet desteği artık her aboneye eşit olarak değil, belirli tüketim limitlerine göre sağlanacak. Aylık elektrik kullanımı belirlenen eşik değerin üzerinde olan aboneler, faturalarının tamamını kendi imkanlarıyla ödeyecek. Ancak tüketimi bu sınırın altında kalan kullanıcılar, devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Yeni uygulama kapsamında, faturalarda devlet katkısı ayrı bir başlık altında gösterilecek ve böylece destek tutarları daha şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. İşte, elektrik faturalarına yansıyan yeni uygulamaya dair merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:51
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        Elektrik faturalarında devlet desteğine yönelik sistemde köklü bir değişiklik yapıldı. Daha önce tüm abonelere eşit şekilde uygulanan destek mekanizması, artık aylık tüketim miktarına göre farklılık gösterecek. Konut aboneleri için aylık 417 kilovatsaatlik tüketim sınırı getirilirken, bu sınırın üzerinde elektrik kullanan vatandaşlar faturanın tamamını kendileri ödeyecek. Yeni uygulama kapsamında, faturaların üzerinde devlet tarafından sağlanan destek kalemi ayrı olarak yer alacak. Böylece kullanıcılar hem devletin katkısını hem de kendi ödeme tutarını şeffaf biçimde takip edebilecek. İşte, hem konut hem de ticari kullanıcıları ilgilendiren yeni elektrik faturası düzenlemesinin ayrıntıları…

        2

        DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?

        Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.

        Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.

        3

        DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

        Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

        4

        KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?

        2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.

        5

        LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?

        İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.

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        DEVLET DESTEĞİ MİKTARI FATURALARDA YER ALACAK

        Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.

        Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.

        Gelen örnek mesajlardan birisinde "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir" notu yer aldı.

        Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

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